మెగా పవర్‌స్టార్ రాంచరణ్ కెరీర్‌ ఎప్పుడూ లేనంతగా ఉన్నత స్థితిలో కనిపిస్తున్నది. ఎస్ఎస్ రాజమౌళి, శంకర్ లాంటి దర్శకులతో పనిచేస్తూ నటుడిగా నెక్ట్స్ లెవెల్‌కు వెళ్లే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఇలాంటి సమయంలో ఓటీటీలో అగ్రస్థానం సంపాదించుకొన్న డిస్నీ+హాట్ స్టార్‌కు బ్రాండ్ అంబాసిడర్‌గా వ్యవహరించనున్నారు. అయితే డిస్నీ+హాట్ స్టార్‌ ఇస్తున్న రెమ్యునరేషన్ ఇప్పుడు చర్చనీయాంశమైంది. రాంచరణ్ పారితోషికం ఎంతంటే..

English summary

Mega Power Star Ram Charan is going to be ambassador Disney+Hotstar OTT app. Now his remuneration is become hot topic in the industry. Reports suggest that, He is going to take 20 crores remuneration for the annum.