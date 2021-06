కొంతమంది సీనియర్ హీరోలు కూడా సినిమాలు ప్లాప్ అయితే రెమ్యునరేషన్ తగ్గించుకోవాల్సి వస్తోంది. అయితే తక్కువ పేమెంట్ తీసుకున్న సినిమాలు కొన్నిసార్లు హిట్టవుతుండడంతో ఆ తరువాత మళ్ళీ ఎక్కువగా అడగలేని పరిస్థితి ఏర్పడుతోంది. ఇక మాస్ మహారాజ రవితేజ కెరీర్ లో ఇలాంటి పరిస్థితులు చాలాసార్లు ఎదురయ్యాయి. ఇక క్రాక్ సినిమాతో అలా కాకుండా ఒక ఏరియా హక్కుల రూపంలో తీసుకున్నాడు. ఇక ఇప్పుడు మరో సినిమాకి టెన్షన్ లేకుండా సాలీడ్ రెమ్యునరేషన్ తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది.

English summary

Similar situations have arisen many times in Ravi Teja's career. The longer Crack took on the form of an area rights rather than with the film. And now it seems that another film has taken solid remuneration without tension.