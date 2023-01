బాలీవుడ్ బాద్షా షారుక్ ఖాన్, అందాల భామ దీపిక పదుకోన్ జంటగా నటించిన పఠాన్ చిత్రం ప్రపంచవ్యాప్తంగా రిలీజ్ అయ్యేందుకు సిద్దమైంది. జాన్ అబ్రహం కీలక పాత్రలో నటించిన ఈ చిత్రం జనవరి 25వ తేదీన రిలీజ్ అవుతున్న సంగతి తెలిసిందే. దాదాపు 15 రోజుల క్రితం నుంచి అడ్వాన్స్ బుకింగ్ ఓవర్సీస్, ఇండియాలో ఓపెన్ చేయగా.. భారీ స్పందన కనిపించింది. అయితే ఈ సినిమా ప్రమోషన్‌‌లో భాగంగా తన అభిమానులతో సోషల్ మీడియాలో షారుక్ మాట్లాడారు. ఈ సందర్భంగా అభిమాని తన మనసులోని కోరికను ఆయన ముందు పెట్టగా.. షారుక్ ఖాన్ చెప్పిన విషయాలు, షారుక్ వ్యక్తిగత, ప్రొఫెషనల్ వివరాల్లోకి వెళితే..

Bollywood Super Star Shah Rukh Khan funny reply to Fan's question at AskSRK on twitter over Pathaan movie. Sir, last week shaadi huyi meri, Pahle honeymoon jaau ya #Pathaan Dekhu???. SRK replied that Beta ek hafta ho gaya abhi tak honeymoon nahi kiya!!! Now go see #Pathaan with wife and do honeymoon later…