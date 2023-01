పఠాన్ చిత్రం భారీ విజయంవైపు దూసుకెళ్తున్నది. షారుక్ ఖాన్‌కు 9 సంవత్సరాల తర్వాత భారీ సక్సెస్ దక్కడమే కాకుండా హిందీ సినిమా చరిత్రను తిరగరాసే కలెక్షన్లను సాధిస్తున్నది. ఈ నేపథ్యంలో యష్ రాజ్ ఫిలింస్ ముంబైలో సక్సెస్ మీట్‌ను నిర్వహించింది. ఈ వేడుకలో షారుక్ ఖాన్ ఉల్లాసంగా, ఉత్సాహంగా మాట్లాడారు. దేశానికి సంస్క‌తి, సినిమా గురించి ఎమోషనల్‌గా మాట్లాడారు. కులాలు, మతాలకు అతీతంగా యువత ఉండాలని షారుక్ చెప్పారు. పఠాన్ సక్సెస్ మీట్‌లో షారుక్ ఖాన్ మాట్లాడుతూ..

Bollywood Super Star Shah Rukh Khan gets emotional at Pathaan's Success meet at mumbai. He said that, We are never criticise anybody. Our motto of film making just for love of Audience.