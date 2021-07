ప్రకాష్ రాజ్ నా దత్త పుత్రుడు.. మోహన్ బాబు నా క్లాస్ మెట్: ఘాటైన కౌంటర్ ఇచ్చిన సిద్దార్థ్

టాలీవుడ్ లో ఒకప్పుడు లవర్ బాయ్ గా తనకంటూ ఒక ప్రత్యేకమైన గుర్తింపు అందుకున్న హీరో సిద్దార్థ్ ఇటీవల కాలంలో కాస్త విబిన్నంగా దర్శనమిస్తున్నాడు. నటుడిగా తెలుగులో చాలా తక్కువగానే కనిపిస్తున్నప్పటికి మాటలతో మాత్రం అందరికి షాక్ ఇస్తున్నాడు. సెటైర్లు వేయడంలో పొలిటికల్ లీడర్స్ ను కూడా వదిలి పెట్టడం లేదు. ఇక నెటిజన్ల మాటలకు కూడా గట్టిగానే కౌంటట్ వేస్తున్నాడు. ఇటీవల వయసుకు సంబంధించిన కామేంట్స్ రావడంతో సిద్దార్థ్ మరోసారి ఘాటైన సమాధానాలు ఇచ్చాడు.

English summary

Siddharth, the hero who once had a unique identity in Tollywood as a Lover Boy, has been looking a bit different in recent times. Although he is rarely seen in Telugu as an actor, he shocks everyone with his words. Not even leaving political leaders in the limelight.