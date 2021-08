RGV bikini babe Comment: దిమ్మ తిరిగే జవాబిచ్చిన టైగర్ ష్రాఫ్..

బాలీవుడ్‌లో కండలవీరుడిగా మారిన టైగర్ ష్రాప్‌పై గతంలో దారుణమైన ట్రోలింగ్ జరిగింది. దేహదారుడ్యం విషయాన్ని పక్కన పెడితే ముఖం చూస్తే హీరోయిన్‌ మాదిరిగా ఉందంటూ నెటిజన్లు, సినీ ప్రముఖులు ట్రోల్ చేశారు. అయినా ఆ ట్రోల్స్‌ను పట్టించుకోకుండా యాక్షన్ హీరోగా ఎదిగాడు. తాజాగా సల్మాన్ ఖాన్ సోదరుడు అర్బాజ్ ఖాన్ హోస్ట్‌గా వ్యవహరిస్తున్న క్విక్ హీల్ టాక్ షోలో తనపై వస్తున్న ట్రోల్స్, దర్శకుడు రాంగోపాల్ వర్మ చేసిన కామెంట్స్‌పై టైగర్ ష్రాఫ్ స్పందించారు. అర్బాజ్ ఖాన్ టాక్‌లో జరిగిన విషయాలు ఏమిటంటే...

English summary

Arbaaz Khan's talk show 'Quick Heal. In this show, Tiger Shroff about his family bankruptcy due to Boom movie leaked online. he was given shocking answer to Are you Virgin question.