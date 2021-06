15 ఏళ్ల వయసులోనే అలాంటి చేదు అనుభవం.. ఇండస్ట్రీ బాగోతాన్ని బయటపెట్టిన అనుష్క శర్మ!

బాలీవుడ్‌లో టాప్ హీరోయిన్‌గానే కాకుండా నిర్మాతగా దూసుకుపోతున్నారు అందాల భామ అనుష్క శర్మ. హిందీ చిత్ర పరిశ్రమలో అగ్ర తారగా ఎదగాలంటే సామాన్యమైన విషయం కాదు. అయితే తాను వెండితెర మీద తారగా రాణించడానికి ఎన్ని కష్టాలు పడ్డారనే విషయాన్ని అనుష్క శర్మ పంచుకొన్నారు. ఈ క్రమంలో అనుష్క శర్మ‌కు సంబంధించిన వ్యక్తిగత, ప్రొఫెషనల్ విషయాలు మీకోసం..

Actress Anushka Sharma reveals her bitter experiences in her early life in Bollywood. She takes potshots indirectly on Producer and Casting directors. Follow for more bollywood news on Filmibeat Telugu.