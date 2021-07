బాలీవుడ్ నటి దియా మిర్జా దంపతులు పండంటి బిడ్డకు జన్మనిచ్చారు. తమకు కలిగిన పుత్రోత్సావాన్ని తమ సన్నిహితులు, అభిమానులు, స్నేహితులు, శ్రేయోభిలాషులతో పంచుకొన్నారు. తన మాతృత్వపు అనుభవాన్ని ఇన్స్‌టాగ్రామ్‌లో పంచుకొన్నారు. దియా మిర్జా వ్యక్తిగత జీవితం, ఆమె చేసిన పోస్టు వివరాల్లోకి వెళితే...

English summary

Actress Dia Mirza blessed with Baby Boy, Emotional Posts on Instagram. Dia Mirza wrote that, "To have a child is to decide forever to have your heart go walking around outside your body.”These words perfectly exemplify Vaibhav & my feelings right now. Our heartbeat, our son Avyaan Azaad Rekhi was born on May 14th. Having arrived early, our little miracle has since then been cared for by tireless nurses and doctors in the Neonatal ICU.