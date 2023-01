బటన్స్ విప్పేసి రాశీ ఖన్నా బోల్డ్ షో: బాబోయ్ ఎద అందాల బీభత్సం

ఆకట్టుకునే అందం, అదిరిపోయే నటన‌తో పాటు క్యూట్ లుక్స్‌తో మైమరపిస్తూ.. సుదీర్ఘ కాలంగా టాలీవుడ్‌లో స్టార్ హీరోయిన్‌గా సందడి చేస్తోంది బబ్లీ బ్యూటీ రాశీ ఖన్నా. సాదాసీదాగా సినిమాల్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చినా.. తనదైన టాలెంట్లతో తక్కువ సమయంలోనే ఈ భామ స్టార్‌గా ఎదిగిపోయింది. అప్పటి నుంచి వెనక్కి తిరిగి చూడకుండా దూసుకెళ్తోంది. ఈ క్రమంలోనే దక్షిణాదితో పాటు ఉత్తరాది చిత్రాల్లోనూ నటిస్తూ హవాను చూపిస్తోంది. అలాగే, రాశీ ఖన్నా సోషల్ మీడియాలోనూ తెగ సందడి చేసేస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే తాజాగా ఈ చిన్నది కొన్ని హాట్ ఫొటోలను షేర్ చేసింది. వాటిని మీరే చూసేయండి మరి!

English summary

Raashi Khanna Now Doing Few Films At a Time. She Is Very Active in Social Media. Now She Shared Hot Photos In Instagram.