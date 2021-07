ఫిజిక్ విషయంలో అనసూయ డేరింగ్ స్టెప్: విమానం ఎక్కేందుకు రిస్క్.. దీని వెనుక అసలు కథ తెలిస్తే!

అనసూయ భరద్వాజ్.. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఈ పేరుకు అస్సలు పరిచయం అవసరం లేదు. అంతలా ఈ బ్యూటీ దాదాపు పదేళ్లుగా అటు బుల్లితెరపై.. ఇటు వెండితెరపై సందడి చేస్తూ ప్రేక్షకులకు మజాను పంచుతోంది. అదే సమయంలో వరస ఆఫర్లను అందుకుంటూ దూసుకుపోతోంది. ఫలితంగా రెండు రంగాల్లోనూ హవాను చూపిస్తోంది. ఇప్పటికే చేతి నిండా సినిమాలతో ఫుల్ బిజీగా ఉన్న అనసూయ భరద్వాజ్.. త్వరలోనే ఓ భారీ సాహసం చేయబోతుందని తెలుస్తోంది. ఇలా చేయడం ఆమె కెరీర్‌లో ఇదే మొదటిసారి. ఇంతకీ ఏం చేస్తుందామె? పూర్తి వివరాలు మీకోసం!

Anchor Anasuya Bharadwaj Now Doing So Many Movies At a Time. Now She Green Signal to Paper Director Jayashankar. In This Movie She will Do Air Hostess Role