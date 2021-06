తెలుగు బుల్లితెరపై యాంకర్‌గా, టాలీవుడ్‌లో విభిన్నమైన పాత్రలతో ఆకట్టుకొంటున్న అనసూయ ప్రతిభ, వ్యక్తిగత జీవితం ఓపెన్ బుక్ లాంటింది. తన జీవితానికి సంబంధించిన చాలా విషయాలను ఆమె పలు సందర్భాల్లో వెల్లడించిన విషయం తెలిసిందే. సోషల్ మీడియాలో ఎప్పుడూ యాక్టివ్‌గా ఉండే అనసూయ భర్తతో గొడవల గురించి ఇన్స్‌టాగ్రామ్‌లో ఆసక్తికరంగా వెల్లడించిన విషయం ఏమిటంటే..

English summary

Anchor and Actress Anasuya Bharadwaj gets emotional on her marriage anniversary. She wrote on Instagram that, We annoy each other.. can’t stand each other sometimes.. swear by some most idiotic things.. fight like there is no tomorrow.. and then.. we hold each other as if nothing matters more than that.. that’s what makes it all real.. To an eternity of such mad years 🥂 I love you ♥️ because I don’t know anything else to do with you.