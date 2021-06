Arthi agarwal: తారలా మెరిసి మాయమైన అందాల నటి.. చివరి రోజుల్లో అలాంటి నరకం చూసి..

సినిమా ఇండస్ట్రీలో ప్రతి ఏడాది ఎంతోమంది హీరోయిన్స్ వస్తుంటారు పోతుంటారు. కేవలం ఒకరిద్దరు మాత్రమే ఇండస్ట్రీలో కొన్నాళ్ల పాటు అలానే కొనసాగుతూ ఉంటారు. చేసింది తక్కువ సినిమాలే అయినప్పటికీ కొంతమంది హీరోయిన్స్ ను మరచిపోవడం అంత ఈజీ కాదు. అలాంటి బ్యూటీలలో ఆర్తి అగర్వాల్ ఒకరు. ఆమె జీవితం ఎంత హ్యాపీగా కొనసాగిందో చివరి రోజుల్లో అంతే విషాధంగా ముగిసింది. స్టార్ వరల్డ్ లో ఎగురుతున్న ప్రతిసారి ఎదో ఒక రకంగా దెబ్బ పడింది.. చివరికి అనుమానంగానే ఆమె జీవితం ముగిసింది.ఇక జూన్ 6న ఆమె వర్దంతి సందర్భంగా అభిమానులు సోషల్ మీడియాలో ఆమె ఫొటోలు షేర్ చేసుకున్నారు.

English summary

Aarthi Agarwal is one of such beauties. The last days of her life ended just as tragically as how happily she continued. Every time she was flying in Star World, something hit her. Eventually, her life ended in suspicion. Fans shared photos of her on social media on the occasion of her death on June 6.