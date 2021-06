చిన్నారి పెళ్లికూతురు సీరియల్‌తో అవికా గోర్ ప్రతీ ఇంటిలో ఒక సభ్యురాలయ్యారంటే ఎలాంటి సందేహం అక్కర్లేదు. ఆ సీరియల్ ద్వారా పక్కింటి అమ్మాయి అనే భావనను ప్రేక్షకుల్లో క్రియేట్ చేసింది. చిన్నతనంలోనే తనదైన నటనతో దేశవ్యాప్తంగా అభిమానులను సొంతం చేసుకొన్నారు. అయితే ప్రస్తుతం హైదరాబాదీతో పీకల్లోతు ప్రేమలో మునిగిన అవికా గోర్ తన అఫైర్, వ్యక్తిగత జీవితం గురించి పలు విషయాలు వెల్లడిస్తూ...

English summary

Avika Gor happy over her Physical, Mental, Emotional Transformation after dating with Milind Chandwani. She said relations with milind is a special bond. Apart from this, Avika Gor doing project with Naga Chaitanya Akkineni in Thank You.