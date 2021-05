స్నానం చేస్తూ భూమిక చావ్లా సెక్సీ స్టిల్.. 42 ఏళ్ళ వయసులో తడి అందాలు చిమ్ముతూ..

టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీలో ఒకనొక సమయంలో కుర్రాళ్ళ మెదడును ఎంతగానో కన్ఫ్యూజ్ చేసిన భూమిక చావ్లా ఇప్పుడు కూడా మళ్లీ అదే రేంజ్ లో షాక్ ఇస్తోంది. ఆమె ఎలాంటి సినిమా చేసినా కూడా ఒకప్పుడు కుర్రాళ్ళు ఎగబడి సినిమాకు వెళ్లేవారు. గ్లామర్ డోస్ ఎక్కువగా పెంచకుండా సినిమాకు అవసరం ఆయినంతలోనే న్యాయం చేసేది. ఇక నాలుగు పదుల వయసు దాటినా కూడా అమ్మడు అదే రేంజ్ లో షాక్ ఇస్తోంది.

English summary

Bhumika chawla.. No matter what kind of film she made, once upon a time guys would go and go to the movies. The film manages to do as much as it needs to without increasing the glamor dose too much. Even after the age of forty, the seller is giving a shock in the same range