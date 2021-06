44ఏళ్ల వయసులో 'ప్రేమ' రెండో పెళ్లి.. మరోవైపు క్యాన్సర్.. నిజాలు చెప్పి కుండబద్దలు కొట్టిన 'దేవి' నటి!

సినిమా ఇండస్ట్రీలో హీరోల కంటే హీరోయిన్స్ ఎంత వేగంగా వస్తారో అంతే వేగంగా మాయమవుతుంటారు. కొందరు మాత్రమే జీవితకాలం పాటు ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటు ఉంటారు. అలాంటి నటిమణుల్లో ప్రేమ ఒకరు. ఆమె చేసిన దేవి సినిమా అప్పట్లో ఒక సెన్సేషన్ ను క్రియేట్ చేసింది. ఇక చాలా రోజుల తరువాత ప్రేమకు సంబంధించిన రెండో పెళ్లి వార్తలు హాట్ టాపిక్ గా మారాయి. చివారికి ఆ విషయంపై నటి కుండబద్దలు కొట్టేసింది.

English summary

Heroes in the film industry disappear faster than heroes. Some only impress the audience for a lifetime. Prema is one of such actresses. Devi created a sensation during the movie. Soon, the news of Prema's second marriage became a hot topic. The actress has a crush on this