Happy birthday Vijayashanthi: పిల్లలు లేకపోవడానికి కారణమిదే.. చివరికి ఆస్తులు మొత్తం వాళ్లకోసమే

సినినటిగా 90లలో లేడి సూపర్ స్టార్ గా గుర్తింపు అందుకున్న విజయశాంతి నేడు 55వ వసంతంలోకి అడుగు పెట్టారు. విజయశాంతి పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఎంతోమంది సినీ ప్రముఖులు శుభాకాంక్షలు అందిస్తున్నారు. ఇక విజయశాంతి ఆల్ మోస్ట్ స్టార్ హీరోల రేంజ్ లో గుర్తింపు అందుకొని ఎంతో లగ్జరీ లైఫ్ ను చూశారు. అయితే ఆమె పిల్లల్ని కనడానికి ఇష్టపడలేదు. అందుకు ఒక కారణం కూడా ఉందని తెలియజేశారు.

English summary

Vijayashanthi, who was recognized as a lady superstar in the 90s as a movie star, has entered the 55th spring today. Many cine celebrities are offering their best wishes on the occasion of Vijayashanthi birthday. Vijayashanthi was recognized in the range of All Most Star Heroes and had a very luxurious life. However she did not want to have children.