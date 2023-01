HBD Deepika Padukone వివాదాల మధ్య దీపిక పదుకోన్ బర్త్ డే.. Project K టీమ్ క్రేజీగా విషెస్!

మోడల్‌గా కెరీర్ ప్రారంభించిన దీపిక పదుకోన్.. కన్నడ చిత్రం ఐశ్వర్యతో సినీ ప్రపంచంలోకి అడుగుపెట్టింది. ఆ తర్వాత షారుక్ ఖాన్ నటించిన ఓం శాంతి ఓం చిత్రం ద్వారా బాలీవుడ్‌లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చిన దీపిక.. కెరీర్ పరంగా వెనక్కి తిరిగి చూసుకోలేదు. వరుస చిత్రాలతో భారీ విజయాలను అందుకొంటూ టాప్ హీరోయిన్‌గా మారింది. అయితే పఠాన్ చిత్రంలోని బేషరమ్ రంగ్ సాంగ్ వివాదం మధ్య దీపిక పదుకోన్ జన్మదిన్నాన్ని జరుపుకొంటున్నది. ఆమె వ్యక్తిగత, ప్రొఫెషనల్ జీవితం, బర్త్ డే విశేషాల గురించిన వివరాల్లోకి వెళితే..

English summary

Team Project – K Wishes Their Leading Lady Deepika Padukone On Her Birthday With A Special Poster. The makers previously released pre-look posters of Prabhas and Amitabh Bachchan on their respective birthdays. The team wishing Deepika Padukone on her birthday has come up with a special poster of the actress.