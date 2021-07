పోకిరి బ్రహ్మీ సీన్ రిపీట్.. ప్రగ్యా జైస్వాల్ ను చుట్టూ ముట్టిన యాచకులు.. డబ్బులు లేకపోవడంతో..

గ్లామరస్ గర్ల్ ప్రగ్యా జైస్వాల్ గత కొంతకాలంగా టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీలో స్టార్ హీరోయిన్ గా గుర్తింపు చేసుకోవాలని ప్రయత్నాలు గట్టిగానే చేస్తోంది గాని ఆమెకు అనుకున్నంత రేంజ్ లో సక్సెస్ రావడం లేదు. ఇక అందాలను అరబోయడంలో మాత్రం అమ్మడు ఏ మాత్రం తగ్గడం లేదు. సోషల్ మీడియాలో హాట్ నెస్ డోస్ ను అంతకంతకు పెంచుతూనే ఉంది. ఇక ఈ బ్యూటీకి ఇటీవల ఒక వింత అనుభవం ఏర్పడింది. యాచకులు ఒకేసారి చుట్టూ ముట్టడంతో కొన్ని నిమిషాల వరకు ఏమీ తోచలేదు.

English summary

Glamorous girl Pragya Jaiswal has been making strenuous efforts to be recognized as a star heroine in the Tollywood industry for the last while but success is not coming in the range she expected. There is no shortage of sell-outs in the beauty pageant. The dose of hotness on social media continues to rise exponentially. And this beauty had a strange experience recently. The beggars swarmed around at once and did nothing for a few minutes.