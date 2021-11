సర్రోగసి ద్వారా కవలలకు జన్మనిచ్చిన ప్రీతి జింటా.. భర్తకు డబుల్ ధమాకా!

బాలీవుడ్ నటిగా, బిజినెస్ ఉమెన్‌గా, పంజాబ్ కింగ్స్ ఎలెవన్ భాగస్వామి ప్రీతి జింటా జీవితంలో సంతోషకరమైన క్షణాలు చోటుచేసుకొన్నాయి. ప్రీతి జింటా, జీన్ గూడ్‌ఎనఫ్ దంపతులు పండంటి కవలలకు సర్రోగసి విధానంలో జన్మనిచ్చారు. తమ జీవితంలోకి వచ్చిన ఇద్దరు చిన్నారులను చూసి మురిసిపోతూ తమ సంతోషాన్ని అభిమానులు, సన్నిహితులతో పంచుకొన్నారు. ప్రీతి జింటా వ్యక్తిగత జీవితం, పిల్లల గురించి చెప్పిన విషయాలు మీకోసం..

English summary

Heroine Preity Zinta gives birth to Twins with surrogacy method. Preity Zinta tweeted that Hi everyone, I wanted to share our amazing news with all of you today. Gene & I are overjoyed & our hearts are filled with so much gratitude & with so much love as we welcome our twins Jai Zinta Goodenough & Gia Zinta Goodenough into our family.