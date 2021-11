Rakul Preet Singh పెళ్లి ఎప్పుడంటే.. బాలీవుడ్ హీరోతో వివాహంపై క్లారిటీ ఇచ్చిన బ్యూటీ

గ్లామర్ హీరోయిన్‌గా దక్షిణాది చిత్రసీమతోపాటు బాలీవుడ్‌లో దూసుకుపోతున్న రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ ఇటీవల తన ప్రేమ వ్యవహారాన్ని బయటపెట్టి అభిమానుల్లో సంతోషాన్ని నింపింది. బాలీవుడ్ నటుడు, నిర్మాతతో తాను ప్రేమలో ఉన్నానని చెప్పడం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది. అయితే నటిగా ఎన్నడూలేనంత బిజీగా ఉన్న రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ తన పెళ్లి గురించి ఆసక్తికరమైన విషయాన్ని చెప్పింది. రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ పెళ్లి ఎప్పుడంటే...

English summary

South and Bollywood actress Rakul Preet Singh revealed marriage plans with Jackky Bhagnani. She said that if and when this happens, she will disclose it just like any other piece of information