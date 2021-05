Sai Pallavi Net Worth: ఎంతో తెలుసా... అనుష్క, సమంతల కంటే తక్కువేమి కాదు..

సినిమా ప్రపంచంలో గ్లామర్ తో ఆకట్టుకునే హీరోయిన్స్ సంఖ్య చాలానే ఉంది. అయితే అందం ప్లస్ నటనతో ఆకట్టుకునే వారి సంఖ్య మాత్రం చాలా తక్కువగా ఉంది. ఇక గ్లామర్ జోలికి పెద్దగా వెళ్లకుండా కేవలం నటనతో ఆకట్టుకునే సాయి పల్లవి ఏ రేంజ్ లో క్రేజ్ అందుకుంటుందో స్పెషల్ గా చెప్పనవసరం లేదు. ఇక ఆ బ్యూటీకి సంబంధించిన ఆదాయంపై ఒక లుక్కేస్తే దాదాపు ఆమె సీనియర్లు అయిన అనుష్క, సమంత రేంజ్ లోనే సంపాదిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.

English summary

Needless to say, Sai Pallavi, who impresses with her performance without going big on glamor, gets craze in any range. And if you take a look at the revenue related to that beauty, it seems that almost all her seniors Anushka and Samantha are earning in the range..