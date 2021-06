చిన్నారి పెళ్లికూతురు ద్వారా తెలుగు బుల్లితెర ప్రేక్షకులనే కాకుండా సినీ అభిమానుల హృదయాల్లో చోటు సంపాదించుకొన్న యువ హీరోయిన్ అవికా గోర్ సాధారణంగా వివాదాలకు, రూమర్లకు, గాసిప్స్‌కు దూరంగా ఉంటారు. అయితే ఇప్పుడు బాలీవుడ్ మీడియాలో తన సహ నటుడు మనీష్ రైసింఘన్‌తో డేటింగ్ చేస్తున్నారనే వార్తలపై ఆమె ఘాటుగా స్పందించారు. ఆ విషయంలోకి వెళితే..

English summary

Balika Vadhu fame Avika Gor dating goes viral in the bollywood media Reports suggest that she had secret child with co star Manish Raisinghan. In this situation, Avika Gor condemns the news.