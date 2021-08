Roja వీడియో క్లిప్పింగ్ వైరల్.. పగిలిపోయేటట్టు వాయించిన జబర్దస్త్ జడ్జి!

అగ్ర హీరోయిన్‌గా టాప్ రేంజ్‌కు ఎదిగిన అచ్చమైన తెలుగు హీరోయిన్ రోజా టాలీవుడ్‌లో చాలా కాలం వరుస హిట్లతో దూసుకుపోయారు. ఆ తర్వాత క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్టుగా కొనసాగుతూనే రాజకీయాల్లో తనదైన ముద్ర వేసుకొన్నారు. అటు రాజకీయ రంగంలోను, ఇటు వినోదరంగంలోను అద్భుతంగా రాణిస్తున్న నటి, ఎమ్మెల్యే రోజాకు సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నది. ఆ వీడియోలో రోజా ఏం చేశారంటే..

English summary

MLA Roja visit in MLA for Nagari constituency, provided welfare assistance to drummers in her constituency. In this occassion, She plays drumms with local people. This video goes viral in the media.