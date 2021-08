జాన్వీ కపూర్ పెళ్లి.. బ్యాచిలర్ పార్టీ కోసం కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు చేస్తుందట.. ఏకంగా ఖండాలు దాటి..

ఇండియన్ సినిమా హిస్టరీలో తనకంటూ ఒక ప్రత్యేకమైన గుర్తింపు అందుకున్న శ్రీదేవి గురించి ఎంత చెప్పినా కూడా తక్కువే. భాషతో సంబంధం లేకుండా అన్ని రకాల సినిమాలు చేసింది. ఇక ఆమె మరణం అందరిని షాక్ కు గురి చేసిన విషయం తెలిసిందే. ఇక శ్రీదేవి వారసత్వాన్ని అంది పుచ్చుకొని కూతురు జాన్వీ కపూర్ స్టార్ గా అడుగులు వేస్తోంది. ఇక ఆమె తన పెళ్లిపై మరోసారి క్లారితో ఇవ్వడం హాట్ టాపిక్ గా మారింది. పెళ్లి కోసం ఎంత ఖర్చు చేయడానికైనా కూడా రెడీ అని అంటోంది.

English summary

Sridevi's daughter Jhanvi Kapoor is stepping in as a star. Now it has become a hot topic for her to give her wedding to Clary once again. He also says that he is willing to spend a lot for the wedding.