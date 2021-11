Katrina Kaif ఎంత ఆస్తి సంపాదించిందో తెలుసా? ఒక్కో మూవీకి రెమ్యునరేషన్ ఎంతంటే?

బాలీవుడ్‌లో టాప్ హీరోయిన్ ఎవరని ఆలోచిస్తే ఠక్కున గుర్తొచ్చే తారల్లో కత్రినా కైఫ్ ఒకరు. బాలీవుడ్‌లోనే కాకుండా తెలుగు, మలయాళ చిత్రాల్లో నటించి భారీ సంఖ్యలో అభిమానులను సొంతం చేసుకొన్నది. దక్షిణాదిలో విజయాలు వెక్కిరించడంతో బాలీవుడ్‌లో రాణించి అగ్రహీరోయిన్‌గా తనకంటూ ఒక ఇమేజ్ సొంతం చేసుకొన్నది.

అయితే కొద్దికాలంగా యువ హీరో వికీ కౌశల్‌తో ప్రేమాయణం సాగిస్తున్న విషయం తెలిసిందే. ఈ క్రమంలో వారిద్దరూ పెళ్లికి సిద్ధమైనట్టు వార్తలు వస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో కత్రినా కైఫ్ నికర ఆస్తులు, రెమ్యునరేషన్ తదితర విషయాలు ట్రెండింగ్‌గా మారాయి. కత్రినా ఆస్తులు ఎంతంటే?

Bollywood actress Katrina Kaif is going to tie the knot with Vicky Kaushal. In this occasion, Her net worth and remuneration before wedding with Vicky Kaushal