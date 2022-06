భర్త అంత్యక్రియలు.. అన్నీ తానై దహన సంస్కారాలు.. మీనా పరిస్థితి చూస్తే కంటతడి పెట్టాల్సిందే!

సినీ నటి మీనా భర్త విద్యాసాగర్ అనారోగ్య కారణాలతో కన్నుమూసిన సంగతి తెలిసిందే. గత కొంతకాలంగా ఊపిరితిత్తుల సమస్యతో బాధపడుతున్న ఆయన ఆరోగ్య పరిస్థితి విషమించడంతో మంగళవారం రాత్రి 8 గంటల సమయంలో చెన్నైలోని ప్రైవేటు ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతూ కన్నుమూశారు. అయితే ఆయన అంత్యక్రియలు ఎట్టకేలకు చెన్నైలో ముగిశాయి. ఈ అంత్యక్రియలు అన్ని తానై నిర్వహించారు మీనా. స్వయంగా మీనా దహన సంస్కారాలు కూడా నిర్వహించడం పలువురిని కంటతడి పెట్టించింది. వివరాల్లోకి వెళితే

English summary

Meena husband vidyasagar passed away due to lungs infection, his final rites took place on 29th june at chennai in the presence of meena and her daughter nainika.