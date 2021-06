ఓమై గాడ్.. తెలుగు హీరోయిన్ రచ్చ మామూలుగా లేదు.. అన్నీ చూపిస్తూ నందినీ రాయ్ అందాల విందు!

తెలుగు అమ్మాయి నందిని రాయ్ దాదాపు అందరికీ పరిచయమే. చాలా కాలం క్రితమే హీరోయిన్ గా పరిచయం అయిన ఈ బ్యూటీ ఎన్నో సినిమాలు చేసినా సరైన గుర్తింపు మాత్రం దక్కించుకోలేకపోయింది. ఎప్పటికప్పుడు తన అందచందాలతో సోషల్ మీడియాలో రచ్చ చేస్తూ ఉండే ఈ భామ తాజాగా చేసిన హాట్ ఫోటో షూట్ ఒకటి సంచలనంగా మారింది. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే

English summary

Hyderabadi beauty Nandini Rai is trying hard to grab big offers. However, she is not giving up and treating social media followers with hot photoshoots.