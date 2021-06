హీరోయిన్స్ లలో అందరికంటే ఎక్కువ రెమ్యునరేషన్.. నయన్ డిమాండ్ మామూలుగా లేదు!

సినిమా ఇండస్ట్రీలో హీరోయిన్స్ మధ్య పోటీ ఏ రేంజ్ లో ఉంటుందో ప్రత్యేకంగా చెప్పనవసరం లేదు. ఎప్పటికప్పుడు గ్లామరస్ బ్యూటీస్ డామినేట్ చేస్తుండడంతో పాతవాళ్లకు అవకాశాలు తగ్గుతున్నాయి. అయితే కొంతమంది సీనియర్ హీరోయిన్స్ మాత్రం కొత్తవాళ్ళు వస్తే ఏ మాత్రం తగ్గడం లేదు. అదే ఎనర్జీతో ముందుకు వెళుతున్నారు. ఇక నయనతార కూడా ప్రస్తుతం సౌత్ లో అత్యదిక రెమ్యునరేషన్ డిమాండ్ చేసే స్థాయికి వెళుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. బాలీవుడ్ లో కూడా ఇటీవల ఒక ఆఫర్ వచ్చినట్లు టాక్ వచ్చింది.

At the age of 37, Nayantara is all set to make her Bollywood debut as a heroine. It is also coming though the talk that he is going to star with Bollywood star hero Shahrukh Khan. The matter has been going viral in the national media for the past two days. So far there has been no official clarification.