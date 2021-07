మహేష్ సినిమాని వాడుతూ నిహారిక ఆసక్తికర పోస్ట్.. వాళ్ళసలు మాట్లాడకూడదట!

మెగా కుటుంబంలో నాగబాబు వారసురాలిగా ఎంట్రీ ఇచ్చిన నిహారిక కొణిదెల నటిగా అనేక ప్రయత్నాలు చేసినా పెద్దగా ఏమీ వర్కౌట్ కాలేదు. ఈ నేపథ్యంలోనే కుటుంబ సభ్యులు ఆమెకు గత ఏడాది వివాహం జరిపించారు. భర్తతో కలిసి వెకేషన్ లో ఉన్న ఈ భామ తాజాగా చేసిన పోస్ట్ ఒకటి సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారింది. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే

English summary

Niharika Konidela is an Indian actress and television presenter who works in Telugu films. she uses athadu movie reference for her latest pictures in instagram.