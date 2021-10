NikkiTamboli:కాలేజీ బయట కుర్రాణ్ణి ప్రేమించా.విషయం తెలిసి అమ్మ నాన్న ఏం చేసారంటే.లవ్ సీక్రెట్స్ బయటపెట్టేసింది

తెలుగులో శ్రీవిష్ణు నటించిన 'తిప్పరా మీసం' సినిమాతో హీరోయిన్ గా పరిచయమైన నటి నిక్కీ తంబోలి. 'చీకటి గదిలో చితక్కొట్టుడు' సినిమాలో ఓ హీరోయిన్ గా నటించి గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. కాంచన 3 సినిమాలో కూడా నటించి తెలుగు ప్రేక్షకులకు దగ్గరయిన నిక్కీ హిందీ 'బిగ్ బాస్ 14' సీజన్ లో రన్నరప్ గా నిలిచింది. సోషల్ మీడియాలో చురుగ్గా ఉండే నిక్కీ తాజాగా తన కాలేజ్ లవ్ స్టోరీ వెల్లడించింది. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే.

English summary

In a recent interview, Nikki opened up about her ‘possessive boyfriend’ who was not even from her college.