Sidharth Shukla మరణం వెనుక ఎన్నో అనుమానాలు? పెదవి విప్పని కూపర్ హాస్పిటల్.. ప్రియాంక చోప్రా, అనుష్కశర్మ అలా..

నటుడు, బిగ్‌బాస్ 13 విజేత సిద్ధార్థ్ శుక్లా మరణాన్ని జీర్ణించుకోవడం కష్టంగా మారిన నేపథ్యంలో ఆయన అంత్యక్రియలు శుక్రవారం ముంబైలోని ఓషివారా శ్మశాన వాటికలో ముగిసాయి. కూపర్ హాస్పిటల్‌లో పోస్ట్ మార్టమ్ అనంతరం అలంకరించిన అంబెలెన్స్ వెంట ప్రియురాలు షెహనాజ్ గిల్, ఆమె తల్లి, ఇద్దరు చెల్లెల్లు పుట్టెడు విషాదంతో శ్మశానవాటికకు చేరుకొన్నారు. ఇలాంటి విషాద పరిస్థితుల్లో ప్రియాంక చోప్రా, బాలీవుడ్ ప్రముఖులు తీవ్ర దిగ్బ్రాంతిని వ్యక్తం చేస్తూ సోషల్ మీడియా ద్వారా సంతాపం ప్రకటించారు. ఇక సిద్దార్త్ మరణం స్టాండప్ కమెడియన్ చేసి ఇన్స్‌టాగ్రామ్ పోస్ట్‌పై అనుష్క శర్మ భావోద్వేగంగా స్పందించారు. అలాంటి వివరాల్లోకి వెళితే..

English summary

Bollywood Star Heroines Priyanka Chopra and Anushka Sharma reacted on Sidharth Shukla death. Priyanka Chopra tweete that, Legacy is not leaving something for people. It's leaving something in people. Gone too soon SidharthShukla. Deepest condolences to his family, friends and fans. Om Shanti,