అవార్డ్స్ ఫంక్షన్ లో ఉల్లి పొర లాంటి డ్రెస్.. భర్తతో కలిసి రచ్చ రేపిన ప్రియాంకచోప్రా!

గ్లోబల్ సార్ ప్రియాంక చోప్రా అంతర్జాతీయ వేదికలపై తన సత్తా చాటుతోంది. బాలీవుడ్ ను ఒకప్పుడు ఏలిన ఈ భామ ఇప్పుడు హాలీవుడ్ లో తన సత్తా చాటుతోంది. తన భర్త నిక్ జోనాస్ తో కలిసి అంతర్జాతీయ వేదికలపై ఈ భామ ఇప్పుడు రచ్చ చేస్తోంది. ఇక ఎప్పటికప్పుడు తనదైన శైలిలో అందాల ఆరబోతతో అభిమానులను ఆకట్టుకుంటోంది. తాజాగా బిల్‏బోర్డు మ్యూజిక్ అవార్డ్స్ ఫంక్షన్ లో ఆమె ఎద అందాల ఆరబోత షో ఫోటోలు వైరల్ గా మారాయి. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే

#PriyankaChopra chose this jaw-dropping custom sheer crystal-embellished gown by #DolceGabbana for the #BBMAs 2021. pic.twitter.com/LBNovHX4w3

English summary

Sunday night in Los Angeles Priyanka Chopra and Nick Jonas walk the red carpet at the Microsoft Theater, the venue for the Billboard Music Awards this year. Priyanka appeared in a custom Dolce Gabbana ensemble and jonas in designer pieces from Fendi.