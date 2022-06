తెలుగు సినీ ఇండస్ట్రీలోకి సాదాసీదాగానే ఎంట్రీ ఇచ్చినా.. క్యూట్ లుక్స్‌తో పాటు మెస్మరైజింగ్ యాక్టింగ్‌తో అందరి దృష్టినీ తన వైపునకు తిప్పుకున్న హీరోయిన్ రాశీ ఖన్నా. చాలా తక్కువ సమయంలోనే విశేషమైన గుర్తింపును సొంతం చేసుకున్న ఈ భామ.. వరుసగా సినిమాల మీద సినిమాలు చేస్తూ హవాను చూపించింది. ఫలితంగా తెలుగులో స్టార్‌ హీరోయిన్‌గా ఎదిగిపోయింది. అప్పటి నుంచి మరింత ఉత్సాహంతో సినిమాలను లైన్‌లో పెట్టుకుంటోంది. ఇలా దక్షిణాది భాషలతో పాటు బాలీవుడ్‌లోనూ నటిస్తోంది. అదే సమయంలో సోషల్ మీడియాలో ఎంతో యాక్టివ్‌గా ఉంటూ సందడి చేస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే రాశీ ఖన్నా తాజాగా కొన్ని హాట్ ఫొటోలను షేర్ చేసింది. వాటిని మీరు కూడా చూసేయండి మరి!

English summary

Raashi Khanna Now Doing Few Films At a Time. She Is Very Active in Social Media. Now She Shared Hot Photos In Instagram.