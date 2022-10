అందాల తార రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ డేటింగ్ వ్యవహారం తరుచూ జాతీయ మీడియాలో పతాక శీర్షికలను ఆకర్షిస్తుంటుంది. బాలీవుడ్ నిర్మాత జాకీ భగ్నానీతో పీకల్లోతు ప్రేమ వ్యవహారంలో రకుల్ మునిగిపోయిన విషయం తెలిసిందే. ఇటీవల తన ప్రియుడితో కలిసి రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ ఘనంగా బర్త్ డేను సెలబ్రేట్ చేసుకొన్నది. అయితే జాకీ భగ్నానీని పెళ్లి చేసుకోబోతున్నారనే వార్తలపై స్పందించిన తన తమ్ముడిపై రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ ఒంటికాలిపై లేచింది. తన పెళ్లి గురించి రకుల్ చేసిన ట్వీట్ ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీలో చర్చనీయాంశమైంది. ఈ వివారాల్లోకి వెళితే..

English summary

Heroine Rakul Preet Singh serious on her brother Aman Preet Singh who leaks relationship and Marriage with Jackky Bhagnani. She tweeted that, AmanPreetOffl you confirmed ? Aur mujhe bataya bhi nahi bro .. it’s funny how I don’t have news about my life .