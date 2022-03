RRR: చరణ్, ఎన్టీఆర్ హీరోలని తెలియదు.. టికెట్లు దొరకడం లేదు.. శ్రియ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు

రాజమౌళి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కి, విడుదలైన పాన్ ఇండియా మూవీ RRR అద్భుతమైన విజయాన్ని సాధించింది. మొదట కొంత డివైడ్ టాక్ తెచ్చుకున్నప్పటికీ ఈ సినిమా కలెక్షన్ల వర్షం కురిపిస్తూ అన్ని భాషలలోనూ అద్భుతమైన రికార్డులు సృష్టిస్తోంది. అయితే ఈ సినిమాలో కేవలం రామ్ చరణ్ ఎన్టీఆర్ ల నటనకు మంచి మార్కులు లభిస్తున్నాయి కానీ మిగతా చాలా పెద్ద నటీనటులు కనిపించినా సరే వారికి చాలా తక్కువ స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్ కనిపించింది. అయితే ఈ విషయం మీద తాజాగా శ్రియ స్పందించింది. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే

English summary

In a latest interview Shriya Saran, revealed that she didn’t know RRR’s story or the cast when she signed the film. She also revealed that she didn't manage to get tickets for the film in Mumbai.