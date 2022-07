తెలుగు, ఇతర భాషా చిత్రాలతో బిజీగా ఉంటున్న శృతిహాసన్‌పై పలు రూమర్లు వైరల్ అయ్యాయి. తన ఆరోగ్యం గురించి ఇన్స్‌టాగ్రామ్ పోస్టులో వెల్లడించగా.. ఆ విషయాన్ని తప్పుగా అర్ధం చేసుకొన్న మీడియా.. ఆమె ఆరోగ్యంపై తప్పుడు కథనాలు వెల్లడించాయి. అయితే తన ఆరోగ్యం గురించి తప్పుడు కథనాలు రావడంతో శృతిహాసన్ వీడియోను రిలీజ్ చేసి క్లారిటీ ఇచ్చారు. అయితే శృతి హాసన్ షేర్ చేసిన పోస్టు ఏమిటి? ఆమె వీడియోలో ఇచ్చిన క్లారిటీ ఏమిటంటే..

Actress shrutihaasan slashes out baseless rumours on her health issues and confirms that she is hale and healthy. Check out her video statement. #ShrutiHaasan pic.twitter.com/cT05mFO9ZX

English summary

Actress Shruti Haasan given clarity on her health Issues. She said, I have been fighting with PCOS and endometriosis — women know it’s a tough fight with the imbalance and bloating and metabolic challenges.