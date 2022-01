Sushmita Sen వాళ్లతో గడపడాన్ని ఇష్టపడుతా.. కానీ మోసం చేయొద్దు.. బ్రేకప్ తర్వాత సుస్మిత పోస్టు

ప్రపంచ సుందరి, బాలీవుడ్ హీరోయిన్ సుస్మిత సేన్ జీవితంలో మరోసారి బ్రేకప్ జరిగింది. మూడేళ్లుగా సహ జీవనం చేస్తున్న రోహ్మన్ షా, సుస్మితా సేన్ విడిపోవడం బాలీవుడ్‌ మీడియాలో చర్చనీయాంశమైంది. అయితే తమ రిలేషన్‌షిప్, బ్రేకప్ గురించి సోషల్ మీడియాలో వెల్లడిస్తూ నర్మగర్బమైన పోస్టును తాజాగా పెట్టడం మరోసారి చర్చకు దారి తీసింది. సుస్మితా సేన్ పెట్టిన పోస్టు ఏమిటంటే..

English summary

Sushmita Sen Confirms Break Up with Rohman Shawl. She posted a cryptic message that, Spending time with people I love!!! #YOU 😀💋 Gentle reminder…keep the faith!!!😇🙏Thank you for joining us!!! I love you guys!!! #duggadugga ❤️Alisah, reneesen47 & #yourstruly