రేపిస్టుల కంటే రాజకీయ నేతలే డేంజర్.. ఆ రెండు ప్రదేశాలు చూపిస్తే? బీజేపీ నేతపై ఉర్పీ జావెద్ ఫైర్

బాలీవుడ్ నటి, హిందీ బుల్లితెర తార ఉర్ఫీ జావెద్ మరోసారి వివాదాస్పద అంశంతో మీడియా హెడ్‌లైన్లను ఆకర్షించింది. అశ్లీల, అసభ్యత కూడిన దుస్తులు ధరించి సోషల్ మీడియాలో ట్రెండింగ్‌గా నిలిచిన ఉర్పీపై నెటిజన్లు, సెలబ్రిటీలు భారీగా ట్రోలింగ్ చేస్తున్నారు. ఇక ట్రోలింగ్‌తో లాభం లేదనుకొన్న కొందరు నేరుగా పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేస్తూ కేసుల్ని ఫైల్ చేస్తున్నారు. తాజాగా బీజేపీ నేత చిత్రా వాఘ్ ఫిర్యాదుపై ఉర్పీ జావెద్ స్పందిస్తూ....

English summary

Actress Urfi Javed satires on BJP Leader Chitra Wagh over filing case against her on New year. She posted that Unless my n*pples and v*gina are seen, you can’t send me to jail. These people are only doing this for media attention.