దక్షిణాదిలో అగ్రతార సమంత రుత్ ప్రభు ఆరోగ్యంపై పలు రోజులుగా మీడియాలో అనేక కథనాలు హోరెత్తుతున్నాయి. అయితే తనకు ఎదురైన ఆరోగ్య సమస్యపై అనేకంగా వార్తలు వస్తున్నప్పటికీ.. మౌనంగానే ఉన్నారు. అయితే తాను నటించిన యశోద సినిమా ప్రమోషన్స్ ప్రారంభమైన సమయంలో సమంత తన ఇన్స్‌టాగ్రామ్ అకౌంట్ ద్వారా తాను ఇబ్బందిపడుతున్న వ్యాధి గురించి వెల్లడించి.. అభిమానులను భావోద్వేగానికి గురి చేసింది. సమంత బాధపడుతున్న వ్యాధి.. దాని వల్ల ఎదురయ్యే ప్రమాదానికి సంబంధించిన వివరాల్లోకి వెళితే..

English summary

Actor Samantha Ruth Prabhu has revealed she had been diagnosed with an auto-immune condition called Myositis. She said the doctors have expressed confidence that she would make a full recovery. She said the disease remission, however, is taking longer than expected.