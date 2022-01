తెలుగు సినిమా పరిశ్రమలో స్టార్ కపుల్ సమంత రుత్ ప్రభు, నాగచైతన్య అక్కినేని విడిపోయిన ఘటన దేశవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశమైంది. ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకొన్న ఇద్దరు నాలుగేళ్లు గడవక ముందే తమ వైవాహిక జీవితానికి ముగింపు పలుకుతున్నట్టు చైతూ, సమంత సంయుక్తంగా ప్రకటన చేశారు. ఇన్స్‌టాగ్రామ్‌లో పోస్టు పెట్టి అధికారికంగా విడిపోతున్నట్టు ప్రకటించడం అభిమానులకు షాక్ గురి చేసింది. అయితే ఆ ఇన్స్‌టాగ్రామ్ పోస్టు విషయం ఇప్పుడు మరో మిస్టరీకి దారి తీసింది. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే..

English summary

Samantha Ruth Prabhu divorce with Naga Chaitanya goes viral in the media. Now, They both living separately from October 2nd. Now, Samantha deleted Instagram post about Divorce with Naga Chaitanya deleted.