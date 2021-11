కోరిక తీర్చుకోవడానికి రేప్ చేయలా? అక్కడ అంటరానితనం గుర్తుకు రాదా? డైరెక్టర్ డాక్టర్ మోహన్ ఆవేదన (ఇంటర్వ్యూ)

సమాజంలో జరుగుతున్న అరాచకాలకు ముగింపు పలికే విధంగా సినీ విమర్శనాస్త్రంగా రూపొందిన చిత్రం 1997. విభిన్నమైన కథ, కథనాలతో సినిమా ప్రేక్షకుల ముందుకు వస్తున్నది. నేటి సమాజంలో జరుగుతున్న సంఘటనల నేపథ్యంలో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం ఈ నెల 26న గ్రాండ్ గా విడుదల అవుతుంది. డాక్టర్ మోహన్, నవీన్ చంద్ర, శ్రీకాంత్ అయ్యంగార్, కోటి ప్రధాన పాత్రల్లో నటించారు., డాక్టర్ మోహన్ స్వీయ దర్శకత్వంలో ఈశ్వర పార్వతి మూవీస్ బ్యానర్‌పై 1997 చిత్రం తెరకెక్కింది.

ఈ సినిమాలో అవినీతి పోలీస్ అధికారిగా భిన్నమైన పాత్రలో నటించిన శ్రీకాంత్ అయ్యంగార్ సినిమా విడుదల సందర్బంగా మీడియాతో శ్రీకాంత్ అయ్యంగార్ ఇంటర్వ్యూ విశేషాలు ...

English summary

Director and Actor Mohan revealed his emotinal things of sexual abuse in 1997 movie. 1997 movie is set to release on November 26. In this occassion, Dr. Mohan speaks to media.