Krithi Shetty ఆ సమయంలో నాగార్జున ఫుల్ మాస్.. నేను ఫన్ పటాకా.. బంగార్రాజుపై కృతిశెట్టి ఫిదా

ఉప్పెన సినిమాలో బేబమ్మగా ప్రేక్షకుల హృదయాల్లో స్థానం సంపాదించుకొన్న కృతిశెట్టి.. నాగలక్ష్మీగా బంగార్రాజులో ఓ విలేజ్ గర్ల్ పాత్రను పోషించారు. బేబమ్మ పాత్రను నాగలక్ష్మీ రిప్లేస్ చేస్తుందా అనే ప్రశ్నకు ప్రేక్షకులే సమాధానం చెప్పాలి అంటూ కృతిశెట్టి చెప్పారు. సంక్రాంతి పండుగ కానుకగా వస్తున్న ఈ చిత్రం గురించి కృతి శెట్టి చాలా విషయాలు చెప్పి తన అనుభావాలను పంచుకొన్నారు. ఈ సందర్భంగా తెలుగు ఫిల్మీబీట్‌తో కృతిశెట్టి మాట్లాడుతూ..

English summary

Actress Krithi Shetty is zooming up with her career at high note after Uppena. Shayam Singha Roy gives milleage for her success ride. She shared her experience about Bangarraju.