దిల్ రాజుతో 12 ఏళ్ల గ్యాప్.. అసలేం జరిగిందంటే.. థ్యాంక్యూ గురించి నాగచైతన్య (Interview)

లవ్ స్టోరి, థ్యాంక్యూ సినిమాలు కోవిడ్‌కు ముందే చేయాలని నిర్ణయించాను. కానీ కరోనావైరస్ కారణంగా రెండేళ్లు లేట్ అయ్యాయి. కాబట్టి నేను నటించిన చిత్రాలు ఇప్పుడు బ్యాక్ టూ బ్యాక్ వస్తున్నాయి. నెల రోజుల వ్యవధిలోనే రెండు సినిమాలు ప్రేక్షకుల ముందుకు రావడం చాలా హ్యాపీగా ఉంది. అభిరామ్ ఎమోషనల్ జర్నీ సినిమా ఆరంభమైన పది నిమిషాలకే మొదలవుతుంది. ప్రేక్షకులు అభిరామ్ జర్నీని ఫాలో అయిపోతుంటారు. అభిరామ్ పాత్ర నుంచి ప్రేక్షకులు నేర్చుకొనేది ఏమీ ఉండదు. కానీ జీవితంలో గ్రాటిట్యూడ్ ఎలా తెలియజేయాలనే విషయం ఎమోషనల్‌గా ఉంటున్నాయి అని నాగచైతన్య అన్నారు. ఇంకా థ్యాంక్యూ, రాశీ ఖన్నా, మాళవిక నాయర్, దిల్ రాజు గురించి ఏం చెప్పారంటే..

Naga Chaitanya Akkineni's latest movie is Thank you. This movie is releasing on July 22nd. In this occassion, Naga Chaitanya Akkineni reveals about Dil Raju, Raasi Khanna, Vikram Kumar and Thank you movie in interview