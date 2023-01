తమిళ సూపర్ స్టార్, ఇళయ దళపతి విజయ్, డైరెక్టర్ వంశీ పైడిపల్లి కాంబినేషన్‌లో వస్తున్న చిత్రం చిత్రం వారిసు (తెలుగులో వారసుడు). తెలుగు, తమిళంలో సంక్రాంతి కానుకగా జనవరి 12న గ్రాండ్‌గా రిలీజ్ అవుతుంది. విజయ్ సరసన నేషనల్ క్రష్ రష్మిక మందన్న కథానాయిక నటిస్తోన్న ఈ చిత్రాన్ని శ్రీ వేంకటేశ్వర క్రియేషన్స్, పీవీపీ సినిమా బ్యానర్‌పై ప్రముఖ నిర్మాతలు దిల్ రాజు, శిరీష్, పరమ్ వి పొట్లూరి, పెరల్ వి పొట్లూరి ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మిస్తున్నారు. ఈ సినిమా రిలీజ్ సందర్భంగా హీరో శ్రీకాంత్ మాట్లాడుతూ..

English summary

Vijay's Varisu aka Varasudu is coming on January 12th. This movie produced by Dil Raju, Directed by Vamshi Paidipally. Rashmika Mandanna, Prakash Raj, Jayasudha, Srikanth are in lead roles. here is the Hero Srikanth's exclusive interview.