పాప్ సంగీత ప్రపంచంలోకి దూసుకొచ్చిన మ్యూజిక్ సంచలనం BTS. సంగీతాన్ని ప్రేమించే ప్రతీ ఒక్కరి నోట వినిపిస్తున్న మాట బీటీఎస్ టీమ్ పేరే. గతేడాది వారు అందించిన డైనమేట్ ఆల్బమ్‌తో ప్రపంచవ్యాప్తంగా సంగీత అభిమానులను ఉర్రూతలూగించారు. తాజాగా Butter పాటతో ఈ బీటీఎస్ టీమ్ సంగీత అభిమానులకు ముందుకు వచ్చారు. ప్రస్తుతం ప్రపంచవ్యాప్తంగా Butter సాంగ్ ఇప్పుడు ట్రెండింగ్‌గా మారింది.

English summary

South Korean's BTS (Bangtan Boys) creating the sensation in World music. After popular Dynamate album, This team is getting ready for the Butter Song. This song is released on May 21. BTS's Butter Song creating records. Priyanka Chopra husband become fan.