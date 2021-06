దేవి శ్రీ ప్రసాద్ సెంచరీ కొట్టేశాడు.. అదే రాక్ స్టార్ 100వ సినిమా అని ఎవరు ఊహించలేదు!

రాక్ స్టార్ గా తనకంటూ ఒక ప్రత్యేకమైన క్రేజ్ అందుకున్న దేవి శ్రీ ప్రసాద్ ఎలాంటి సినిమా చేసినా కూడా తన మ్యూజిక్ తోనే మంచి బజ్ క్రియేట్ చేస్తాడు. కెరీర్ మొదటి నుంచి కూడా తన మ్యూజిక్ తో మ్యాజిక్ క్రియేట్ చేయడం దేవికి వెన్నతో పెట్టిన విద్య. ఇక మొత్తానికి ఇటీవల రాక్ స్టార్ సెంచరీకి రావడం హాట్ టాపిక్ గా మారింది. ఇక అతని 100వ సినిమా అని తెలియడానికి టైమ్ కూడా చాలానే పట్టింది.

English summary

Receiving a unique craze of her own as a rock star, Devi Sri Prasad creates a good buzz with her music no matter what film she makes. Creating magic with his music from the very beginning of his career was a buttered education for Devi. All in all, coming to the Rock Star Century recently has become a hot topic. It also took a long time to know that it was his 100th film