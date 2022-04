Sarkaru Vaari Paata: థమన్ జోష్ మాములుగా లేదు.. ఫుల్ హ్యాపీ అంటూ మరో అప్డేట్!

టాలీవుడ్ సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు అభిమానులు ఎంతో ఆతృతగా ఎదురుచూస్తున్న సర్కారు వారి పాట సినిమా మరికొన్ని రోజుల్లో ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతున్న విషయం తెలిసిందే. మైత్రి మూవీ మేకర్స్ ప్రొడక్షన్లో టాలెంటెడ్ దర్శకుడు పరశురామ్ తెరకెక్కిస్తున్న ఈ సినిమా షూటింగ్ అయితే పూర్తయింది. ఇక ప్రస్తుతం పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనులు కూడా చివరి దశలో ఉన్నాయి. ఈ క్రమంలో సినిమాకు సంబంధించిన రెగ్యులర్ ప్రమోషన్స్ విషయంలో కూడా స్పీడ్ పెంచేందుకు చిత్ర యూనిట్ సభ్యులు సిద్ధమవుతున్నారు.

ఇక ఈ సినిమాకు సంబంధించిన పాటలు ఇప్పటికే సోషల్ మీడియాలో పాజిటివ్ వైబ్రేషన్స్ క్రియేట్ చేశాయి. సంగీత దర్శకుడు తమన్ ఇటీవల కాలంలో కంపోజ్ చేస్తున్న ప్రతి పాట కూడా ప్రేక్షకుల నుంచి మంచి స్పందనను అందుకుంటోంది. ఇక సర్కారు వారి పాట సినిమాలోని విడుదలైన పాటలు కూడా మంచి క్రేజ్ అందుకోవడం విశేషం.

What a start for the day !! When Ur director is Super Happy !! 🎬🔥❤️🎛 #SarkaaruVaariPaataBgm Works On full swing 🧨 #SuperStarShining 😍



More updates ON THE WAY !! Big Bang On #May12 #SvpOnMay12th 🚀🚀🚀🚀🚀



Let’s make the Way for our dear #SuperStar @urstrulyMahesh gaaru ❤️ pic.twitter.com/oITFt3vlpU