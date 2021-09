Pawan Kalyan ఇచ్చే డబ్బులు తీసుకోను.. ట్విస్ట్ ఇచ్చిన కిన్నెర మొగులయ్య.. ఏం జరిగిందంటే?

పవర్ స్టార్ పవన్ కల్యాణ్‌ నటిస్తున్న భీమ్లా నాయక్ చిత్రంలో టైటిల్ సాంగ్ పాడిన పన్నెండు మెట్ల కిన్నెర వాయిద్య కారుడు దర్శనం మొగులయ్య ఇప్పుడు వార్తల్లో వ్యక్తిగా నిలిచారు. పేదరికంతో బాధపుడుతున్న ఈ కళాకారుడి గురించి తెలుసుకొన్న పవన్ కల్యాణ్ అండగా నిలిచారు. తన చిత్రంలో ఓ కీలకమైన పాటను తన కిన్నెర వాయిద్యంతో పాడి మరింత క్రేజ్ తెచ్చిన మొగలయ్యకు పవన్ కల్యాణ్ ఆర్థిక సహాయం అందించారు. అయితే జనసేనాని ఇచ్చిన ఆర్థిక సహాయాన్ని తీసుకోనని చిన్న షరతు విధించాడు. ఆ ట్విస్ట్ ఏమిటంటే..

English summary

Pawan Kalyan 2 lakhs financial assistance to Kinnera Mugulaiah after Bheemla Naik Song. But He refuesed to take aid. He said, After meeting with Pawan Kalyan only, I will accept the financial assistance.