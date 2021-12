యాంకర్ గా కెరీర్ ప్రారంభించి యాంకర్ గానే కాకుండా సింగర్ గా నటిగా కూడా ఎంతగానో క్రేజ్ అందుకున్న మంగ్లీ ఇప్పుడు అనూహ్యంగా వివాదంలో చిక్కుకుంది. ఆమె తన అభిమానుల మీద ఫైర్ అవుతున్నట్టు ఉన్న ఒక వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది. అసలు ఏమైంది ? మంగ్లీ ఎందుకు వివాదంలో చిక్కుకుంది ? అనే వివరాల్లోకి వెళితే..

English summary

Singer Mangli attended the reception of the daughter of minister Adimulapu Suresh, in Yarragondapalem, Prakasam district. She fired on fans rushed to take a selfie with her.