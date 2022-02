Lata Mangeshkar పెళ్లి ఎందుకు చేసుకోలేదు? బ్రహ్మచారిణిగా ఎందుకు ఉండిపోయింది?

భారత నైటింగల్, భారత రత్న పురస్కార గ్రహీత, దిగ్గజ గాయని లతా మంగేష్కర్ మరణించారనే వార్తతో యావత్ సినీ ప్రపంచం మూగబోయింది. ఏడు దశాబ్దాలకుపైగా ఎన్నో వేల గీతాలతో ప్రేక్షకులను మైమరిపించారనే వార్త అభిమానులను, సినీ వర్గాలను దిగ్బ్రాంతికి గురిచేసింది. అయితే ఆమె అవివాహితగానే మిగిలిపోవడం వెనుక కారణాలేమిటనే విషయం ప్రస్తుతం చర్చనీయాంశమైంది. ఆ వివాహం చేసుకోకుండా ఉండటానికి ప్రధాన కారణాలు ఏమిటంటే..

English summary

Legendary singer Lata Mangeshkar never got married in her entire life. But rumours in the media said that, She had affair with Bhupen Hazarika.